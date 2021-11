Mille nouveaux arbres par an : c’est l’objectif que la majorité communale PS-C+-Ecolo de Charleroi s’était fixé pour cette mandature. S’il a été tenu jusqu’à présent, certaines pratiques interpellent : le permis octroyé pour le réaménagement de la place Charles II à la ville haute fait état de l’abattage de la couronne d’arbres qui agrémente le lieu. Paradoxe ? L’élément n’a pas échappé aux citoyens qui siègent au sein des conseils participatifs. Et a fait l’objet d’une question écrite au bourgmestre Paul Magnette en charge de la Nature en ville et de l’Aménagement Urbain.