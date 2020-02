Des influenceurs pour porter des messages institutionnels : une nouvelle façon de faire.

Le monde change, les canaux de communication aussi. Pour les moins de 25 ans, c’est désormais sur les réseaux sociaux que ça se passe avec des médias de référence comme Instagram, Facebook, YouTube ou Snapchat qui cartonnent.

Pour toucher une audience maximale, il faut sortir des plans com’ traditionnels. Le directeur de la Cité des métiers de Charleroi Olivier Marchal en est convaincu. Raison pour laquelle il a décidé de tenter l’expérience en recourant aux services d’Abdel en vrai, initiative soutenue par la Fondation pour l’Enseignement mais aussi par des fédérations pros comme Agoria.

De plus en plus de campagnes de promotion s’opèrent de cette façon, avec l’appui d’influenceurs qui ont su fidéliser leur public. C’est ainsi qu’une vidéo postée sur les réseaux sociaux peut avoir un impact bien plus fort que son équivalent à la télévision ou à la radio, avec l’avantage supplémentaire que des publics spécifiques sont ciblés.

"Nous allons suivre l’évolution de cette campagne et ses résultats avec grande attention", explique Jeny Clavareau de la Fondation pour l’Enseignement. "Afin de booster la viralité, nous comptons aussi sur les 70 ambassadeurs qui participent au projet : il s’agit de tous les jeunes qui se sont impliqués dans le concours vidéo organisé pour les écoles en Wallonie. Chacun va partager les clips avec sa propre communauté, à laquelle il sera demandé de soutenir l’opération auprès de ses propres contacts."

Cette campagne pourrait inspirer d’autres institutions ou entreprises.