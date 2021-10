Jean-Pierre a croisé la route d’Habib, à la rue d’Angleterre à Charleroi alors qu’il rentrait des courses, à son domicile. « C’est en face d’une pharmacie que mon client a été victime d’un vol du contenu de sa sacoche », confirme la partie civile. 150 euros ont été volés par Habib, ainsi que les documents d’identité de Jean-Pierre.

Un second vol a été commis en 2019, à la station de métro Beaux-Arts. Une victime a senti la main d’Habib dans sa poche afin de lui dérober son GSM, alors qu’elle se trouvait dans les escalators. Outre ces deux vols, Habib sera également condamné pour la détention de 3 armes prohibées, dont deux couteaux et un spray anti-agression. Comble de tout, Habib a indiqué détenir ces armes « au cas où, en cas d’agression » alors qu’il agresse gratuitement de pauvres piétons…

À ses côtés devaient normalement comparaître Mostapha et Morad. Ces derniers, poursuivis pour cinq vols simples à l’étalage, n’ont pas non plus eu envie de venir au palais de justice de Charleroi.

Le parquet a requis une peine de 30 mois de prison pour Habib, qui use souvent de différents alias. Une peine de 2 ans de prison est sollicitée contre Morad, connu de la justice et 12 mois de prison pour Mostapha, qui n’a aucun antécédent judiciaire. Jugement dans un mois.