Pourtant poursuivi pour viol et attentat à la pudeur, Maximilien était absent du tribunal correctionnel de Charleroi ce lundi après-midi. N'a-t-il pas reçu la citation ou a-t-il volontairement fait abstraction de se déplacer jusqu'au palais de justice ? Impossible de répondre à la question. Ce qui est certain, c'est que le parquet a requis une lourde peine de 4 ans de prison contre l'individu.

Ce dernier aurait commis une des plus graves infractions en violant son ex-compagne. Le jour des faits, la victime a fait appel aux forces de l'ordre. Choquée et en larmes, l'ex-compagne a relaté les faits aux policiers. Maximilien serait passé à l'acte, après avoir fait le forcing. « Les deux personnes n'étaient plus ensemble. Mais la victime avait été claire en continuant d'héberger le prévenu. Elle ne voulait plus rien avec lui. »Maximilien s'est montré entreprenant à plusieurs reprises et a fait ses habituelles promesses de cesser la consommation de cocaïne pour espérer une reprise de la relation. Mais rien n'y fait, l'ex-compagne l'a repoussé. « Il a tenté, par la suite, de l'embrasser et de la caresser avant de la déshabiller de force et de la violer », explique le substitut Bury.Grâce à l'intervention de son fils, le calvaire de la jeune femme a heureusement pris fin. Jugement le 29 mars.