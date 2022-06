Ce dernier dimanche avant les grandes vacances, il sera possible de faire un geste pour la planète en donnant une seconde vie à vos articles et objets. C’est aussi le moment de faire place dans les armoires et préparer les garde-robes d’été.

L'association des parents de l'Ecole Saint Paul à Mont-sur-Marchienne (Rue Camille Desy, 1, face à l'église du Centre) propose de participer à son premier grand vide-dressing spécial enfants de 0 à 12 ans.

En pratique, l’événement se déroule le dimanche 26 juin de 10h à 16h. Les réservations se font uniquement via SMS au 0498 49 44 54

Tarifs: 5 € l'espace (2m/1m50) avec 1 ou 2 chaise(s). Et en option: 2,50 € la table (1m20/70cm)

> Le paiement officialise la réservation. À effectuer sur le compte de l'association de parents : BE63 0688 9904 2608.