La Place de la Digue sera investie dès 14h l’après-midi, jusqu’à 1h du matin. Les Carolos auront l’occasion de participer à une scène ouverte, à des activités DJ, à jouer la première manche d’un tournoi interdistrict de panna soccer, de graffer, tester des jeux de réalité virtuelle, de s’initier à la danse hip-hop, au street-basket, au skate-board…

A partir de 16h c’est non moins de 7 artistes et groupes qui s’enchaineront jusqu’au début de la nuit, le tout emmené par "un maitre de cérémonie bien connu dans le monde du hip-hop Carolo", d'après la Ville.

Karim Chaïbaï explique : "Dès le début de ma mandature, j’ai réalisé qu’il n’existait pas d’événement structurant rassemblant les secteurs de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse dans leur globalité. Un véritable projet collectif. C’est pourquoi j’ai fait appel au Centre Ener’J, qui a travaillé avec notre Service Jeunesse, pour coordonner cette grande journée dédiée à la Jeunesse Carolo. Une journée pensée pour et surtout avec les jeunes fréquentant les structures participantes. Notre objectif est double, fédérer les forces vives et remettre les jeunes au centre d’un grand projet soutenu par la Ville de Charleroi."

De fait : les maisons de jeunes et les AMO ont notamment pour mission de mettre les 12-26 ans au coeur des projets. Ce sera le cas ici, d'ailleurs, puisque certains jeunes ont suivi 5 jours de formation en ingénierie sonore et seront en charge de la sonorisation des concerts, qu'ils ont programmé eux-mêmes. "Une fête de la jeunesse par la jeunesse", conclut la Ville dans son communiqué.