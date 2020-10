Pour la première fois, la Wallonie produit du gaz vert et l'injecte dans son réseau public ! "Importer de l'énergie fossile du monde entier, ce n'est plus un modèle abouti pour l'époque dans laquelle nous vivons, il faut se tourner vers l'avenir, parce que c'est là qu'on va passer le reste de notre vie", introduisait le ministre wallon Willy Borsus (MR), qui était à Fleurus avec son collègue Philippe Henry (Ecolo).

Deux ministres, dans un chapiteau à côté d'une ferme à Fleurus, à l'est de Charleroi, qui étaient accompagnés des CEO de Sambrinvest, d'Ores, de Fluxys et de Luminus. Pourquoi tout ce beau monde ? Parce qu'a été inaugurée aujourd'hui la première injection de gaz vert dans le réseau wallon. C'est la coopérative Cinergie, lancée par la famille Pierart, qui a l'honneur d'ouvrir le marché. D'autres projets similaires sont en cours, dont un notamment aux Bons Villers, non loin de là.

Et ce n'est pas une mince affaire. Sur le site de Fleurus, Cinergie valorise 300 tonnes de déchets agricoles par jour, pour produire près de 600 mètres cubes de gaz par heure.