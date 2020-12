Comme nous vous l'annoncions en février dernier, les zones de police Anderlues-Binche et Lermes (Lobbes, Erquelinnes, Merbes-le-Château et Estinnes) pourraient bientôt se rassembler sous une bannière unique. Les premiers contacts informels dans ce sens entre les deux chefs de corps remontent au début de l'année 2019. Face à différents constats sans équivoque, Laurent Raspe et Philippe Stratsaert ont alors souhaité approfondir l'idée.

Les deux collèges de police, composés des bourgmestres des six communes concernées, ont ensuite marqué leur accord pour qu'une étude soit menée par les deux chefs de corps et qu'un groupe de pilotage soit créé. Dans un premier temps, le rapport avait pour objectif de répondre à la question suivante : que faut-il faire pour améliorer la sécurité et jusqu'où doit-on aller ? Si les deux chefs de corps ont leur idée bien arrêtée sur la problématique et son issue, ce sont bien les discussions politiques qui permettront de concrétiser le projet.

Selon nos informations, ce rapport complet et détaillé de la situation a été récemment clôturé par Philippe Stratsaert et Laurent Raspe pour être transmis aux collèges communaux respectifs.

