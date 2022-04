La District Cup avait permis aux jeunes Carolos de se rencontrer autour de matches de mini-foot, la Sky League vise le même objectif, grâce au basket de rue.

Le collège communal a approuvé le projet, il est prêt à démarrer : sous la supervision de l’ASBL "B-ball in the sky", le tournoi va animer les quartiers de la métropole, dès ce mois de mai.

Au menu, trois manches qualificatives et une grande finale, qui s’étaleront comme suit : rue de la Liberté, à Roux, de 11 heures à 18 heures, ce samedi 7 mai ; rue Wautelet, à Gilly, de 11 heures à 18 heures, ce samedi 14 mai ; rue de l’Asie, à Marcinelle, de 11 heures à 18 heures, ce samedi 21 mai et sur l’esplanade de la Fraternité, à Marcinelle Belle-Vue, de 10 heures à 21 heures, ce samedi 28 mai.

C’est le basket en trois contre trois qui sera pratiqué, sur les terrains publics aménagés en extérieur.

Mehdi Ould Kherroubi Hacine-Bey est responsable de l’ASBL "B-ball in the sky", il ne cache pas que l’événement permettra aussi de se pencher sur l’état de ces installations publiques : "On s’occupe du rafraîchissement, les trous au sol, le renouvellement de certains panneaux de basket. Ce qui est important, c’est de pouvoir jouer sur un terrain muni de lignes, d’un panneau en plexiglas et d’un anneau flexible avec un bon filet. L’idée, c’est vraiment de redorer le blason de Charleroi autour du basket. Les joueurs du Spirou et son école de jeunes font de très bonnes performances. Ici, on veut développer la culture streetball. En croisant le sport et une autre dimension, je pense que nous serons les premiers au monde à faire ça !".

L’échevin de tutelle, Karim Chaïbaï, compétent autant pour les Sports que pour la Jeunesse, ne peut qu’abonder dans ce sens : "Ce rafraîchissement des terrains est original et va marquer les esprits, tout en venant animer les quartiers de Charleroi. D’ailleurs, le tournoi Sky League est 100 % gratuit pour les Carolos. Il s’inscrit parfaitement dans notre politique de démocratisation du sport pour des citoyens qui n’y ont parfois pas accès".