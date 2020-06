Près de 100 lignes directes seront opérées en juillet depuis l'aéroport de Charleroi, annonce-t-il jeudi. Au total, 29 pays seront alors desservis depuis le BSCA.

"Les compagnies aériennes TUI fly et Air Belgium relanceront progressivement leurs opérations depuis Bruxelles-Charleroi", à partir du 3 juillet pour TUI fly, avec un vol vers Malaga, et du 15 juillet pour Air Belgium. La compagnie reliera Fort-de-France (Martinique) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à Bruxelles-Charleroi à raison de deux vols hebdomadaires, les mercredis et samedis.

Au total, 96 lignes directes au sein de 29 pays seront rétablies en juillet 2020. Les compagnies aériennes Wizz Air, Pegasus Airlines, Belavia et Ryanair ont, quant à elles, repris leurs opérations en juin et étofferont leur offre en juillet, assure l'aéroport régional. "Les connexions via les hubs d'Istanbul Sabiha Gökçen et Minsk sont assurées, sous réserve du programme de vols des compagnies aériennes et des restrictions d'accès aux pays de destination", précise le BSCA.