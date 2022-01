La rue de la Lune, implantée dans un quartier historique est l’une des portes d’entrée du quartier des Corvées. Dans la poursuite de la rénovation de ce quartier, la rue de la Lune sera à son tour rénovée de façade à façade pour un montant de 594.442,64 euros TVAC.

Ces travaux, réalisés de façade à façade, prévoient la réfection des trottoirs en béton et de la chaussée. A la faveur de ce chantier, de nouveaux passages piétons équipés de dalles podotactiles seront créés et la mise en place d’un S.U.L sera réalisée ainsi que le réaménagement du parterre à l’angle formé par la rue de la Lune et le sentier de la Remise. Durée du chantier : 130 jours ouvrables, soit environ 7 mois.

"La rue de la Lune conduit à la Place Chanteraine, rénovée en 2017, jusqu’à la rue Devillez où se situait encore il y a quelques mois le célèbre avion de Gilly. Outre la place Chanteraine, la Ville a rénové au cours des dernières années les rues Marguerite Depasse (2012, anciennement rue de la Duchère), de l’Hôpital (2015 en voirie, trottoirs en 2018), des Auduins (2018). Par ailleurs, la rénovation de l’Impasse des Bienheureux a été commandée à l’entreprise chargée du marché stock et devrait démarrer au cours des prochaines semaines, en fonction des conditions climatiques", précise l’Echevin Eric Goffart.

© NGOM (La place Chanteraine rénovée en 2017)

Ce quartier est l’un des quartiers qui sera amené à connaître une évolution profonde au cours des prochaines années. L’ouverture de l’hôpital des Viviers, du GHdC, programmée en 2024, conduira à une reconversion du site de l’hôpital Saint-Joseph qui est l’élément-phare de ce quartier depuis des décennies.