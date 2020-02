Samuel (prénom d’emprunt) a reconnu avoir acquis et diffusé plusieurs milliers de fichiers montrant des viols de bébés. Le tribunal lui accorde le sursis probatoire avec la peine de 2 ans de prison.

Les images découvertes dans le matériel informatique de Samuel sont inadmissibles et particulièrement horribles. On y retrouve, notamment, des scènes de viols sur des bébés de 3 ans. De quoi glacer le sang du tribunal, particulièrement interpellé par la description des fichiers.

D’après Samuel cependant, le point de départ de ce comportement déviant est la séparation avec son ex-compagne, survenu en 2017. "À partir de là, j’ai commencé à consommer de la cocaïne et tout cela est arrivé" , explique-t-il.

En un an et demi de temps, Samuel admet avoir traversé une "période difficile" et reconnaît la diffusion ainsi que la détention de plus de 7000 fichiers pédopornographiques, dont 4000 photos sur son disque dur externe !

Samuel a été dénoncé à trois reprises par les autorités américaines lorsque son adresse IP a été utilisée pour échanger avec d’autres internautes. Samuel a également été surpris, échangeant avec un internaute sur un possible enlèvement de jeune fille. "L’initiative provenait de l’internaute situé en France. Mais le prévenu marque quand même son accord et explique qu’il souhaite avoir une jeune fille de 8 ans de préférence ."

Malgré le caractère ignoble des fichiers et des discussions, le tribunal correctionnel a octroyé une peine de deux ans de prison avec un sursis probatoire de 3 ans à Samuel, afin de le soigner pour sa consommation de produits stupéfiants et sa déviance sexuelle.