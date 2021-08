Le prévenu nie être un vendeur de coke, mais confirme être dépendant à la poudre blanche et à l’héroïne. Le parquet refuse de lui laisser la moindre chance, puisqu’il a déjà été condamné à 5 reprises pour des faits similaires.

Nabil pensait assurer sa discrétion en procédant à des ventes en plein milieu de la nuit… C’est raté ! Ce dernier a été surpris, le 17 juin dernier, par des policiers en plein deal avec des clients, vers 4h du matin, dans le centre-ville. Ni une ni deux, Nabil a tenté de semer les nombreux policiers à sa trousse et s’est débarrassé d’un drôle de sac sur son chemin de fuite.

Celui qui est présent sur notre territoire depuis plus de quinze ans a finalement été appréhendé. Le contenu du sac a été vérifié et peut expliquer la raison de la tentative de fuite de Nabil. « On a découvert 7 boulettes de cocaïne, soit 2,20 g de produits stupéfiants », confirme le parquet de Charleroi.

Pour la substitute Marr, il est évident que Nabil était occupé à vendre sa marchandise. Ce que conteste le prévenu. « Je le jure, je ne vends pas. C’était pour ma consommation », signale l’homme accro à la cocaïne et à l’héroïne. Son casier judiciaire ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il renseigne 9 condamnations, dont cinq pour des faits similaires… Une peine de 18 mois de prison, pour les stupéfiants, a été requise. Quatre mois supplémentaires sont sollicités pour le séjour illégal. Jugement dans deux semaines.