Le vendredi 7 août 2020 entre 14h00 et 16h55, trois individus ont commis une prise d'otages et un vol avec violence à l'agence BEOBANK située 56 Chaussée de Lodelinsart à Gilly. Les enquêteurs demandent aux personnes qui auraient vu des agissements suspects à proximité de l'agence ou qui auraient des informations sur les auteurs ou leur véhicule de se manifester auprès des services de police. La discrétion est assurée. Si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.