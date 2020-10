Depuis 2011, Karim est détenu derrière les barreaux pour de nombreux faits violents. Mais à quelques reprises, Karim obtient un congé pénitentiaire de 48 heures. En septembre 2016, il a la permission de quitter la prison d’Ittre pour deux jours. Finalement, le congé est volontairement prolongé par Karim, qui ne retourne pas à la prison.

Le trentenaire est donc considéré comme évadé et signalé auprès des différentes zones de police. C’est lors de sa cavale que Karim rencontre, en juin 2017, Marina, 20 ans. C’est le coup de foudre entre les deux personnes. Les tourtereaux profitent de leur idylle, mais Karim est intercepté lorsque Marina s’absente pour quelques jours.

À son retour, Marina tombe des nues, découvrant le côté délinquant de l’homme qu’elle aime. Marina n’abandonne pas pour autant Karim et lui rend fréquemment visite en prison. C’est lors d’une de ces visites que la relation prend fin, en août 2018, lorsque Karim gifle Marina. Le 20 décembre 2019, Karim est en congé pénitentiaire et souhaite voir Marina. La rencontre, devant le domicile du paternel de Karim, se transforme en cauchemar pour Marina. "Elle reçoit des coups avec les clés de sa voiture. Il lui arrache deux chaînes en or et une montre Guess qu’il lui avait offerte. Il s’empare de 30 euros et pousse au sol Marina", précise Me Mathieu, qui représente sa cliente. Karim ne s’arrête pas là et dégaine une tondeuse pour tondre une partie des cheveux de Marina.

Une peine de 4 ans de prison ferme était requise contre Karim, archiconnu pour être violent. Malgré son sentiment de honte et ses regrets, Karim est bel et bien condamné à 4 ans de prison ferme avec arrestation immédiate.