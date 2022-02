L. C.

Actuellement en train de purger quinze condamnations derrière les barreaux, Mohamed avait comparu, il y a un mois, devant la justice pour une grave entrave à la circulation, un jour de fête nationale. Peu après 8 h du matin, Mohamed a attiré le regard des policiers en effectuant des manœuvres dangereuses sur la route. Les agents ont logiquement décidé de procéder à un contrôle. Mais Mohamed ne s'est pas arrêté et a appuyé sur l'accélérateur. Considéré comme évadé, le prévenu avait reconnu avoir eu "peur de se faire contrôler."

Au volant de sa voiture, avec une canette de bière à la main, Mohamed a circulé à plus de 120 km/h en centre-ville, effectué plusieurs dépassements dangereux, empêché les policiers de le dépasser et poussé un automobiliste à freiner brusquement pour éviter la collision. Après sept minutes de course-poursuite, Mohamed a finalement été appréhendé dans une impasse.Lors du réquisitoire, le parquet avait notamment épinglé le comportement dangereux du prévenu, en imaginant les faits commis un jour d'école...Compte tenu des 34 antécédents, essentiellement pour des faits de roulage, et d'une récente condamnation à 18 mois de prison devant le tribunal de police d'Anvers, le substitut Brichet avait sollicité une peine de 2 ans de prison ferme. L'absorption, avec le jugement anversois, sollicitée par la défense n'a pas été octroyée. À la place, le tribunal correctionnel a préféré une condamnation à 15 mois de prison.