Le procès des Hell's Angels, étalé sur trois audiences, avait repris le 2 septembre dernier après avoir été suspendu en automne 2018 à la suite d'un problème dans le dossier. Les prévenus ont été reconnus coupables d'extorsion, faux et usages de faux, détention d'armes, exploitation de la débauche et organisation criminelle entre 2011 et 2013.



Deux groupes de motards se retrouvaient sur le banc des prévenus: les Hell's Angels de Charleroi et les Red Devils de Huy. Certains des prévenus reconnaissaient de petites préventions à leurs charges.

Un système d'amendes

Quatre extorsions ont été commises par certains prévenus sur des victimes, qui devaient s'acquitter d'une amende lorsqu'elles fautaient ou laisser leurs motos si elles souhaitaient quitter le groupe.

En échange de services rendus par les motards, deux prostituées étaient conviées à divertir les membres du groupe lors de soirées privées.

Francis W., courtier en assurances, a fourni à certains membres de fausses cartes vertes d'assurance, permettant d'assurer sans contrat des motos ou une BMW.

Des armes prohibées et des carabines avaient également été découvertes lors de perquisitions au sein des clubs de motards.



Le ministère public avait requis des peines allant de six mois à six ans de prison ferme contre les prévenus. Selon le parquet, les quinze prévenus ont été membres d'une organisation criminelle.



Dépassement du délai raisonnable

Les prévenus avaient plaidé des mesures de faveur.

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Laureano P.L. à 37 mois de prison ferme, en ordonnant son arrestation immédiate. Eddy B. écope de deux ans de prison ferme et Geert M. est condamné à 6 mois ferme.

Francis W. a obtenu une absorption avec un jugement de septembre 2016 le condamnant à exécuter une peine de travail de 100h.

Salvatore F., le président du club carolo, a obtenu un sursis probatoire de 3 ans.

Les autres Hell's Angels ont obtenu des sursis simples et des suspensions du prononcé. Le tribunal a retenu lors de son jugement le dépassement du délai raisonnable.