La cour d'assises du Hainaut a auditionné vendredi les deux juges d'instruction et les policiers chargés d'enquêter sur la mort de Salih Kaya, mortellement frappé par arme blanche, le 16 mai 2016 à Lodelinsart. Abdulhakim Kaya est accusé de ce meurtre qu'il conteste. Le 16 mai 2016, les deux hommes se trouvaient à l'Académie, une association culturelle kurde. La rixe mortelle s'est déroulée une centaine de mètres plus loin, à l'entrée de la bretelle vers l'autoroute, peu après 17h00.

La première équipe de police est arrivée sur place à 17h36. Il y avait une personne blessée au sol, près d'une Seat Ibiza stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence. Salih Kaya, âgé de 38 ans, était couché sur le dos, les bras en croix, blessé à la jambe droite et au thorax.

"Une riveraine a entendu quatre personnes qui criaient sur une cinquième personne", a déclaré le juge d'instruction, Diane Dejardin. Un témoin, qui remontait la bretelle, a prétendu avoir vu trois voitures et plusieurs hommes. Toutefois, quand les premiers intervenants sont arrivés sur place, il n'y avait plus que la victime, couchée sur le béton, près de sa voiture.

Un trousseau de clés et un GSM étaient placés sur le capot de la voiture. Autour, il y avait plusieurs taches de sang sur le sol. Plusieurs traces de coups de couteau ont été relevés par le légiste sur le corps, notamment une près du mamelon gauche et une autre sur le flanc gauche.

Quelques minutes plus tard, plusieurs individus sont arrivés sur place, il s'agissait de membres des communautés turques et kurdes qui fréquentaient l'Académie. Très vite, le nom de "Kaya Abdu" est arrivé aux oreilles des policiers.

La police judiciaire a mené une perquisition chez le suspect numéro un, où se trouvaient son épouse et ses enfants, sauf son fils aîné. L'épouse leur a indiqué que son mari tenait un bar au nord de Charleroi. L'établissement était fermé.

Lors des auditions, les policiers ont appris que la victime et le suspect ne s'entendaient pas et qu'ils s'étaient querellés à la suite de la mort d'un Mokhtar, un maire non élu, dans leur région natale située en Turquie, proche de la frontière avec la Syrie.

L'épouse du suspect a déclaré, quant à elle, que les deux hommes avaient des discussions animées sur la politique, son époux étant pro-PKK alors que la victime aurait été pro-Daesch. Selon d'autres témoins, les disputes verbales étaient fréquentes.

L'épouse du suspect ignorait où son mari aurait pu fuir. Toutefois, l'enquête de téléphonie a permis de localiser le suspect en Allemagne, quelques heures après le drame, où sa voiture a été saisie le 30 mai 2016. Abdulhakim Kaya, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, a déclaré jeudi qu'il était parti pour l'Irak. Il a été remis aux autorités belges le 11 août 2016, à la suite de son interpellation le 3 juin à l'aéroport de Belgrade, en Serbie.

Auditionné par la police belge, le suspect a déclaré qu'il ne connaissait la victime que depuis deux ou trois ans. Il leur a donné la version qu'il a livrée devant la cour, jeudi. Selon ses déclarations, une dispute a éclaté devant l'Académie, suivie d'une bagarre le long de la bretelle d'autoroute, précisant que Salih lui avait coupé la route pour l'inciter à s'arrêter, ce qui semble définitivement établi car des témoins ont vu la BMW du suspect, stationnée derrière la Seat de la victime.

Abdulhakim Kaya a précisé qu'il ignorait que Salih avait été blessé par le couteau qu'il avait utilisé pour le menacer. Quand il a appris la mort de Salih, par téléphone, il a pris la fuite vers l'Allemagne, craignant de subir des représailles.

Au grand étonnement des enquêteurs, le suspect a aussi donné les noms des hommes présents lors de la rixe mortelle, lesquels n'avaient jamais été identifiés. Ces derniers ont fait des déclarations tous azimuts à la police. L'un d'eux a déclaré qu'il avait eu l'impression que le crime était prémédité car Salih Kaya n'était pas bien vu au sein de l'Académie, mais cette théorie a rapidement été écartée par la police judiciaire et par le juge d'instruction.

Le magistrat instructeur de garde durant l'été a auditionné le suspect, lequel a contesté avoir volontairement porté un coup de couteau mortel à la victime. Il a néanmoins été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre.

Jeudi, lors de son interrogatoire devant la cour, l'accusé a déclaré qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer Salih Kaya. Il a ajouté que le coup avait peut-être été porté durant la rixe, au cours de laquelle il a tenu la victime par les poignets, mais qu'il était alors accidentel.