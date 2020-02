Trente-cinq prévenus étaient poursuivis, cinq ont écopé de prison ferme, pour 6 à 8 ans.

Entre 2015 et 2018, les personnes se trouvant sur le banc des prévenus sont suspectées d’avoir contribué, de près ou de loin, à un trafic de cocaïne et de cannabis particulièrement bien organisé, dans la région de Charleroi mais également en Espagne, France, Allemagne et aux Pays-Bas.

Une grande partie des prévenus ont contesté avoir une quelconque implication dans l’organisation criminelle. Une minorité d’entre eux reconnaissent avoir été chargés de surveiller les plantations de cannabis implantés dans la région ou d’avoir vendu des petites quantités de cocaïne et cannabis.

L’organisation criminelle s’est montrée particulièrement sophistiquée. Lors de la longue enquête, 9 téléphones BlackBerry ont été découverts. À l’intérieur, un logiciel qui permet de rendre le téléphone "blackphone" : le PGP. "Il s’agit d’un logiciel installé qui permet de crypter les conversations se trouvant dans le mobile. Via ce programme, il est également possible d’effacer toutes discussions à distance", détaille le ministère public. Pour utiliser ce genre d’appareils, il faut notamment sortir les gros billets : "Il faut compter 1 500 € pour l’appareil et 600 €/mois pour l’abonnement du logiciel."

Une peine de 15 ans de prison ferme a été requise pour Salah-Eddin J. Des peines de 3 ans à 10 ans de prison ont été sollicitées contre huit autres prévenus.

Ce mercredi, le tribunal a condamné Salah-Eddin J., Sofian M. et Lotfi K. à 8 ans de prison ferme. Ismaïl B. écope de 6 ans et Donato M. de 5 ans de prison.

D’autres prévenus ont été condamnés à des peines plus légères, certains bénéficient de sursis complets ou partiels. Plusieurs d’entre eux ont même été acquittés.