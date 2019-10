Pour rappel, mardi, les professeurs de l'Athenée Royal Vauban, à Charleroi, avaient observé 1 heure d'arrêt de travail pour protester contre la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n'a pas payé certains profs en temps et en heure. "Je dois payer ma voiture et ma maison, je fais comment?" , nous confiait une prof d'anglais dans le désarroi en début de semaine.

Ce vendredi, d'autres établissements devraient suivre le mouvement de grogne initié à Vauban. L'ensemble des écoles de Charleroi et du Sud Hainaut représentées par le front commun ont décidé de tenir un nouvel arrêt de travail d'une heure, pour "montrer la solidarité à l'égard des enseignants en attente de leur salaire".

Mais au-delà des professeurs non-payés, ou payés partiellement, dont la situation devrait être régularisée d'ici le 10 octobre, les syndicats regrettent surtout la réaction de la ministre Caroline Désir (PS), en charge de la matière pour la FWB.

73 selon la ministre, plus de 200 selon les syndicats

Cette dernière a d'abord précisé à la DH qu'il n'y avait que 8 profs concernés par les problèmes de paiement, pas "des centaines" comme l'indiquaient les syndicats. Il s'avère pourtant que ce chiffre ne concerne que les professeurs pas payés du tout, donc n'incluant pas ceux qui ont été partiellement payés, ensuite qu'il ne concerne que les profs de l'Athenée Vauban de Charleroi.

En séance du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre a précisé ses chiffres en réponse à deux questions de Gahouchi (PS) et Groppi (PTB): 28 enseignants concernés par des retards de paiement, en tout ou en partie, à l'Athenée Vauban, et 45 pour des écoles d'Herve et Ferrières. On passe donc de 8 à 73. "C'est trop, et une solution doit être trouvée, mais c'est très faible minorité 73 sur 121.000" , d'après la Ministre.

"C'est toujours un peu court" , s'emportent Raymond Marchant (CSC) et Christophe Emberg (CGSP). "On en a comptabilisé, à la grosse louche, plus de 200 rien qu'en lien avec l'administration déconcentrée de Charleroi. Une dizaines d'établissements nous ont même contacté pour se plaindre de problèmes similaires."

"C'est un problème politique!"

Mais ce qui fait vraiment déborder le vase, c'est l'explication que donnent l'administration et la ministre à ce problème. En séance, la ministre a évoqué en résumé "des erreurs humaines, et non un manque d'agents. Pour l'Athénée Vauban par exemple les documents ont été transmis tardivement à l'administration." Ce que la secrétaire de direction de Vauban dément formellement.

"C'est tout simplement inacceptable, ce seraient les agents de l'administration déconcentrée et les directions des écoles qui seraient fautives" , s'indigne le front commun syndical. "Le problème ce n'est pas les agents, ce n'est pas la direction : c'est un problème politique. Depuis des années, on ne remplace plus qu'un agent sur 4 ou 5 quand ils partent à la retraite, et on ne remplace pas ceux qui sont en maladie. Et du coup, il suffit qu'une personne s'absente pour que les autres agents, déjà débordés, ne puissent plus suivre la cadence. A force de presser le citron, il n'y a plus de jus."