Pour y voir plus clair dans la grogne des enseignants, on a fait le tour de plusieurs écoles, parlé aux syndicats, à des gens de l'administration et au cabinet de la Ministre.



Ce mardi, les enseignants de l'Athenée Vauban, à Charleroi, ont observé un arrêt de travail d'une heure: bon nombre d'entre eux n'avaient pas été payés pour les heures prestées en septembre.

Vendredi, c'était presque l'ensemble des écoles carolos de la Fédération Wallonie Bruxelles qui étaient touchées par le mouvement syndicat CSC-CGSP, et des centaines de profs ont observé un arrêt de travail par solidarité avec leurs collègues.





La ministre Caroline Désir (PS) disait au parlement de la FWB cette semaine que 73 enseignants étaient touchés par le problème, "c'est évidemment trop, mais c'est une faible minorité si on compare aux 121.000 salaires payés", disait-elle en substance.

Ce n'est pas l'écho qu'on en a eu sur le terrain, en faisant le tour de trois écoles de Charleroi. Liège, Pont-à-Celles, Nivelles, Charleroi, Schaerbeek, Binche, Namur, Tournai, Ath... Sur Facebook et par téléphone, les professeurs qui se croisent régulièrement donnent de la voix : non, le problème n'est pas que Carolo. "Tous les profs, nommés, temporaires, à temps partiel ou à temps plein : tout le monde a déjà connu des problèmes de paiement, c'est récurrent et ça dure depuis des années", assènent les enseignants qu'on a rencontré.