La ville vient de réceptionner deux tracteurs porte-outils.

A Charleroi, le service Propreté est appelé à se recentrer sur de nouvelles missions : notamment, l’entretien des cheminements verts comme le Ravel ou le circuit de la boucle noire, qui sillonne la couronne de terrils. Dans ce cadre, la ville vient de réceptionner deux tracteurs porte-outils.

Equipés d’accessoires pour le nettoyage des sentiers (évacuation des feuilles et résidus de tonte), le débroussaillage, la coupe des haies et le fauchage des bas-côtés, ces engins travailleront quasiment toute l’année, selon l’échevin Mahmut Dogru. Le service a aussi commandé un petit utilitaire tous terrains pour atteindre des endroits difficiles d’accès. Il sera équipé d’un treuil fixe et d’une remorque. D’autres tâches seront assurées par la Propreté : répression des infractions et incivilités environnementales (dépôts clandestins d’immondices), désherbage des devantures de bâtiments publics, nettoyage des tags et des infrastructures communales inoccupées.

A l’été 2021, le service ne comptera plus qu’une vingtaine d’agents. Il est en effet prévu de poursuivre le transfert des missions de propreté à l’intercommunale Tibi, selon un phasage étalé jusqu’à cette période, district par district.