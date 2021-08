Depuis que l’activité est à nouveau autorisée, le nombre de travailleurs du sexe en rue à Charleroi a diminué, selon la directrice de l’ASBL Entre 2 Wallonie Martine Di Marino. "On a vu une partie se déporter sur des sites de rencontres comme Quartier Rouge, afin d’organiser leurs passes en appartements privés." Un certain nombre a complètement disparu des radars, au moins 10 %, "ce qui nous laisse penser que l’activité s’est clandestinisée." Avec des risques accrus en matière de sécurité, d’hygiène et de santé.

Dans son rapport 2019, l’association faisait état de l’existence d’une communauté de 250 personnes - filles, garçons et transsexuels - à Charleroi.