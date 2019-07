Un peu plus de six mois après les élections et l’installation de la nouvelle majorité communale à Charleroi, nous avons repris contact avec les échevins de la précédente mandature. Pour voir ce qu’ils sont devenus après leur échevinat.

Le socialiste Serge Beghin a d’abord été au Collège deux fois six mois durant les "affaires" puis a été de retour de 2012 à 2018. Il n’est plus échevin aujourd’hui.



C’est une transition difficile ?

"Franchement parlant, j’ai eu assez facile. [...]