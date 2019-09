Ce vendredi après-midi, une tentative d'enlèvement sur deux jeunes enfants aurait été commise à l'avenue Paul Pastur à Mont-sur-Marchienne. À l'heure actuelle, aucun signe indique qu'il y aurait eu une tentative d'enlèvement.



La tentative s'est produite à l'avenue Paul Pastur, ce vendredi, en milieu d'après-midi. Selon les premiers éléments, un suspect a tenté d'emmener de force deux jeunes enfants âgés entre 5 et 7 ans. La police de Charleroi, via son porte-parole David Quinaux, confirme l'information. Un procès-verbal a été dressé.



Selon Vincent Fiasse, le procureur du Roi de Charleroi, la thèse d'une tentative d'enlèvement ne peut pas être évoqué à l'heure actuelle.

Les deux enfants évoquent un vieux monsieur avec une canne qui leur aurait proposé des chewing-gums à l'école. Les enfants auraient suivi l'individu et lui auraient tenu la main avant de revenir comme si de rien n'était, avec des chewing-gums en leur possession. "Sur les images de vidéo surveillance, on ne voit absolument pas un vieux monsieur avec une canne", précise le parquet. "Il s'agit là de la version des enfants. Mais il n'y aurait pas eu de gestes violents à l'encontre des enfants pour tenter de les emmener. Ils sont revenus au sein de leur école avec des chewing-gums. Ce qui pose problème est de savoir s'il était normal ou non que les enfants quittent l'établissement quelques instants".

D'autres devoirs d'enquête seront effectués afin de faire la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé à l'avenue Paul Pastur.