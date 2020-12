© It's me neosiam / Pexels

Michel et Angélique ont été mariés pendant 17 ans. Mais en 2018, les mariés se séparent. D’un côté, on évoque une infidélité d’Angélique et de l’autre côté, le comportement violent de Michel est pointé du doigt. Ce qui est certain, c’est que Michel et Angélique divorcent et Michel accepte mal cette fin d’histoire.

Ce mardi, Jean-Marc est poursuivi pour une scène de coups volontaires sur Michel, son désormais ex-beau-frère, le 25 avril 2019 à Gosselies. Ce jour-là, la police est requise par des voisins devant le domicile du père de Michel. D’après un voisin, Jean-Marc assène plusieurs coups de pied à Michel, au sol.

Face au tribunal, Jean-Marc ne conteste pas avoir frappé le premier. Mais il précise toutefois avoir agi à cause du comportement de son ex-beau-frère, quelques instants avant. D’après Jean-Marc, Michel a tenté de pénétrer dans l’appartement de sa maman, qui habite à quelques mètres du domicile du père de Michel. "Il a vu que ma sœur était là-bas avec son nouveau compagnon. Lui et son père ont tenté d’entrer dans l’appartement. Ma sœur m’a appelée à la rescousse. Elle et ma mère, atteinte d’un cancer, étaient effrayées." Après plusieurs minutes d’explication, Jean-Marc admet avoir été à la rencontre de Michel.

"Il était sur le trottoir et il m’a foncé dessus. J’ai vu qu’il avait un objet dans sa main et j’ai frappé le premier. Ensuite, son père est intervenu, mais il essayait encore de me frapper." Il s’avère que l’objet en question n’était pas une arme, mais le GSM de Michel… Jean-Marc nie avoir donné des coups de pied au visage de Michel, mais reconnaît deux coups. Michel a subi une fracture du nez et une déviation de la cloison nasale.

Pour la substitute Broucke, Michel et Jean-Marc n’ont pas adopté un comportement adéquat, c'est le cas de le dire. Une mesure de faveur est requise pour Jean-Marc, qui n’a jamais été condamné devant un tribunal correctionnel, compte tenu du contexte particulier et de l’histoire familiale. Jugement pour le 12 janvier prochain.