Jason n'en démord pas durant son audition: "Quand je menace quelqu'un, je passe à l'acte" Charleroi L. C. C'est comme ça que Jason justifie d'avoir frappé Christopher, rue Turenne à Charleroi. © JC GUILLAUME

Jason a une grosse tendance à utiliser la violence dès qu'on le contrarie. Ce fut le cas, le 20 juillet 2020 rue Turenne à Charleroi. Ce jour-là, Jason a sauté au cou de Christopher, avec lequel la relation était émaillée de tensions et de menaces antérieures.



Christopher a reçu de nombreux coups violents : coups de poing, de pied, de coude, etc. Les coups étaient tels que la victime a même perdu connaissance. "Je lui ai cassé la gueule. Quand je menace quelqu'un, je passe à l'acte sinon les menaces ne servent à rien", a spontanément expliqué Jason lors de son audition.



Un peu avant, en novembre 2019, Jason n'avait pas supporté un "regard agressif" d'un homme lors d'un mouvement de soutien à des membres des Gilets jaunes devant le palais de justice de Charleroi. "Il a donc porté un coup de pied à la victime", confirme le parquet.



Pour boucler le tout, Jason a également copieusement insulté des policiers à la gare de Charleroi-Sud. Compte tenu de l'absence de remise en question et d'amendement de Jason (absent ce mercredi matin pour se défendre), le parquet souhaite qu'une peine de 18 mois de prison par défaut soit prononcée. Jugement dans un mois.