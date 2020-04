Récemment, une couturière bénévole qu’on appellera Ali parce qu’elle a demandé qu’on respecte son anonymat nous a contactés en grande panique : malgré un investissement en temps et un travail sans faille depuis des semaines pour coudre et distribuer des masques en tissu, elle et ses amies couturières rencontrent toutes les difficultés du monde à venir en aide autour d’elles.

"On a fait 3 000 masques, pour Fedasil, des polices locales, des camionneurs, des sages-femmes, mais impossible d’obtenir une reconnaissance de la commune, on veut un coup de main pour savoir où et à qui distribuer au mieux nos masques, mais on a l’impression de ne pas être aidées… pire, on a l’impression qu’on nous bloque", nous explique Ali par téléphone, des trémolos dans la voix.