C’est un livre témoignage, le récit de 40 ans de combats en faveur de la formation des femmes : si la cofondatrice en partance Dominique Bricoult a piloté le travail d’écriture de « Paroles du Germoir », publié aux éditions du Basson, elle a confié au journaliste Marcel Leroy le soin de tenir la deuxième plume et d’aller collecter la matière qui nourrit les 163 pages du bouquin.

Travailleurs sociaux, stagiaires et acteurs du projet reviennent sur cette fabuleuse aventure collective, centrée sur l’humain. Fixée au 8 mars, la sortie officielle ne manque pas de prendre une résonance particulière : elle rappelle que les luttes et les utopies d’hier ne perdent pas de leur sens. C’est un hommage rendu aux équipes, fondateurs, partenaires, mécènes et stagiaires qui ont nourri et fait germer la petite graine originelle. Chaque année, une centaine de femmes transitent par le Germoir, souvent peu qualifiées seules ou avec enfants, confrontées à des problèmes familiaux, de logement, de revenus, de santé et de souffrance morale. Marcel Leroy est allé à leur rencontre, a pris le temps de les écouter, de s’imprégner de l’ambiance de leur quotidien pour restituer l’ambiance dans une atmosphère de roman, comme il est le seul à le faire aussi bien.

En 40 ans, l’entreprise n’a cessé de se réinventer : elle occupe désormais 22 personnes et a accueilli près de 2500 stagiaires, pour un total de plus de trois millions d’heures de formation. L’activité s’articule autour de deux secteurs : l’horeca (cuisine et service en salle, traiteur et sandwicherie) au départ notamment du restaurant l’Amour Fougue et le nettoyage de bâtiments, pour des clients privés et institutionnels.

La covid est venue impacter l’activité de formation. Si les subsides ont été maintenus pour 2020, la nouvelle directrice Carole Duchateau dit n’avoir reçu encore ni engagements ni promesses du gouvernement wallon pour le financement en 2021… C’est donc l’inquiétude.

Avec pudeur et sensibilité, le journaliste évoque les belles personnalités qui ont permis au Germoir de devenir un acteur incontournable de l’écosystème de la seconde chance. Le livre est complété par un reportage photo intimiste de Pierre Burssens.

> Disponible au Germoir, aux éditions du Basson et bientôt dans certaines librairies de Charleroi, il est vendu au prix de 20 euros.