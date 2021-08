L'Eden et la culture ont sillonnés les quartiers tout l'été au plus grand plaisir des familles.

Malgré les conditions sanitaires liées à la Covid et le temps maussade des vacances, la culture n'est pas resté inactive... au contraire elle n'aura jamais été aussi itinérante à la grande joie des spectateurs et habitants des différents districts de Charleroi.

La dernière session de Quarties Libres s'est déroulée à Monceau-sur-Sambre avec un parc Mandela rempli d'activités diverses et une course de caisse à savon. Pour cette dernière de l'été, le public a répondu présent et les sourires ont vite pris le relais sur une météo en demi teinte.

Pour cette année 2021, le succès n'est plus à démentir et le pari de sortir la culture de ses murs de l'Eden a été gagnant. "Nous avons commencé en juillet pour parcourir les différents districts de Charleroi et aller à la rencontre des habitants. Le bilan est super positif même si le temps n'était pas avec nous," explique Fabrice Laurent, directeur de l'Eden.

Afin de proposer les activités programmées, il aura fallu naviguer entre les gouttes. Le temps n'aura pas eu raison de l'enthousiasme des quelques 5.000 personnes présentes tout l'été. De la chanson au cirque en passant par une démonstration extrême d'un funambule et des courses de caisses à savon, grands et petits y auront tous trouvé de la magie et de la poésie.

Comme bon nombre d'événements proposé par le centre culturel carolo, la nouvelle formule s'avère être encore un succès populaire qui ne demande qu'à être reconduit les années prochaines. "Notre seul but était d'aller à la rencontre des gens et non plus les faire venir à l'Eden ou ailleurs. On a choisi une escale par district pour couvrir la ville et cela a bien fonctionné."

Pour la suite de la saison, Fabrice Laurent et son équipe réintégreront leur base afin de poursuivre les activités en interne. Il ne rentreront pas définitivement puisque, comme l'année dernière, différentes écoles de la région feront une rentrée en musique grâce à des musiciens dans les cours de récré.

La "petite" vie du centre culturel ne s'arrête pas à cela puisque les travaux de l'extension des locaux via le 5 se poursuit à bon rythme pour qu'en 2022, les artistes puissent trouver en ce lieu un espace de répétition.