Les chiffres sont inquiétants : à Charleroi, 40% des accidents mortels enregistrés en 2018 impliquaient des véhicules lourds (camions, semi-remorques, tracteurs et camionnettes), on en était à 33% l’année précédente. C’est ce que l’échevin en charge de la Sécurité Routière Xavier Desgain (Ecolo) rapporte dans une réponse écrite à la question du conseiller communal PS Maxime Felon. Pour réduire les risques, la zone de police a renforcé la surveillance du charroi de transport professionnel sur son territoire. "Le nombre de contrôles a été décuplé en cinq ans, de 17 en 2014 à 210 en 2018. Il y en avait eu 55 en 2015, 65 l’année suivante et 102 en 2017".

Selon l’échevin, "ces actions nécessitent prioritairement l’engagement du service "motards", formé spécifiquement à ce type de contrôle (notamment : tachygraphe, vérification de la charge maximale, des conditions d’arrimage du transport, du temps de conduite, conduite sous influence et documents de bord)." Xavier Desgain s’inquiète du taux élevé d’infractions constatées lors de ces vérifications : "neuf poids lourds sur dix ne sont pas en conformité !".

Sur base des statistiques de la zone de police, il ressort qu’un sinistre mettant en cause un camion survient en moyenne chaque jour, il y en a eu 358 en 2018. Dans 20% de ces cas, un usager a été blessé. Reporté au total des accidents constatés sur le territoire, le pourcentage impliquant des poids lourds est de l’ordre de 12%. Chaque année en moyenne, les accidents de la route font 600 blessés et 5 tués à Charleroi.