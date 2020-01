La sixième chambre correctionnelle du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a établi lundi un calendrier pour juger une vingtaine de prévenus poursuivis pour environ 400 faits, essentiellement des vols cargo sur des aires d'autoroute le long de la dorsale wallonne (E42), dans la province de Hainaut. La première audience aura lieu le 24 février.



Les 24 et 26 septembre 2018, la police judiciaire fédérale avait mené une opération d'envergure. Selon les déclarations du procureur du Roi à l'époque, l'enquête visait une organisation criminelle algérienne, composée de résidents et de clandestins temporaires actifs à Charleroi, Marchienne-au-Pont, Montignies-sur-Sambre, Marcinelle, Gosselies, Jumet et Fleurus.

La police avait notamment mis la main sur des voitures volées, des armes et de la drogue.

Lundi, le tribunal a établi un calendrier pour juger cette affaire hors norme car plus de 400 faits doivent être analysés. Les parties civiles ont souhaité rédiger des conclusions avant le début du procès.

Quatre audiences ont été fixées pour juger cette affaire : le 24 février, le 2 mars, le 9 mars et le 16 mars.