Amine, Habib, Sadek et Khalid, qui vivent ensemble dans un squat à Marcinelle, sont suspectés de contribuer à un trafic de stupéfiants. Mais les quatre hommes jurent ne pas se connaître.

Le 20 décembre dernier, Ahmed, qui se trouve en plein centre-ville de Charleroi, est interpellé par la police, occupée en pleine opération de sécurisation. Ce dernier a un comportement jugé suspect : il s’est agenouillé derrière l’étal d’un magasin à la vue de la patrouille.

Lors de la fouille d'usage, les policiers découvrent 14 boulettes de cocaïne, soit 6,35 g de stupéfiants, et deux GSM sur Ahmed. Dans l’un des téléphones, plusieurs photos indiquent un point de chute à la rue Delestienne à Marcinelle. Sans attendre, la police décide de procéder à une perquisition. Les résultats sont probants. Habib, Sadek et Khalid sont découverts sur les lieux, en flagrant délit de roulage de joint. L’endroit est minutieusement fouillé, ce qui permet de découvrir 47 g de cannabis planqué dans une boîte à céréales dans la cuisine et une balance de précision. À l’étage, les policiers retrouvent de la cocaïne et plusieurs pilules d’ecstasy.

Pour le ministère public, les conclusions sont simples. Les quatre comparses se livrent à un trafic de cocaïne, de cannabis et d’ecstasy. Une peine de 18 mois de prison est requise contre les prévenus. Ahmed, Habib, Sadek et Khalid jurent ne pas se livrer à un trafic et précisent même ne pas se connaître.

Les différentes avocates de la défense ont plaidé des mesures de faveur pour leurs clients, affirmant que ces derniers vivent ensemble dans un squat. « D’ailleurs, ils sont plusieurs à vivre là-bas dès qu’ils arrivent en Belgique... »

Jugement, le 7 mai prochain.