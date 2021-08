Ahmad, Djamel, Sid Ahmed et Mohamed, originaires d’Algérie et du Maroc, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour un trafic de stupéfiants de janvier à avril 2021. Fléau dont les autorités judiciaires cherchent à se débarrasser le plus vite possible pour rétablir la sécurité dans les rues de Charleroi.

Alors, quand la police locale est informée d’un possible trafic de stupéfiants organisé par des personnes d’origine nord-africaine dans un sentier de la ville haute, la machine est lancée et les devoirs d'enquête se mettent en place. Rapidement, les premiers résultats s’avèrent positifs… Les policiers constatent un important va-et-vient de toxicomanes en direction d’un sentier. Mohamed, lui, se dirige également vers le sentier après être sorti d’un logement rue de la Neuville… Ce dernier sera interpellé en flagrant délit de vente et reconnu comme vendeur par une cliente.

Dans le logement, les policiers découvrent également de la matière stupéfiante, de l’argent et deux balances de précision. Djamel, le locataire de l’appartement, confirme s’être lancé dans la vente quinze jours avant son interpellation. Sid Ahmed est reconnu par trois clients, tandis qu’Ahmad plaquait 8 boulettes de coke sur lui.

Une peine de 30 mois de prison a été requise contre Ahmad. Deux ans de prison sont requis pour ses comparses. Une peine de 3 mois de prison est également sollicitée contre les prévenus, pour le séjour illégal. Jugement début septembre.