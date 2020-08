L.C. et Jean van Kasteel

Khaled, Mohamed (prénom d’emprunt), Margarita et Gyula ne se connaissent pas. Pourtant, ils partagent un point en commun : les quatre personnes ont été embauchées par le même homme, basé aux Pays-Bas, pour entretenir une culture de cannabis. Margarita et Gyula, les belles-sœurs bulgares, ont été recrutés par hasard à Rosendael aux Pays-Bas par une femme. Cette dernière leur propose d’effectuer un travail de "nettoyage" du côté de Trazegnies. Loin de se douter de la réalité de ce job, Margarita et Gyula prennent la route avec Mohamed pour la Belgique.