Ce sont quatre gamins qui ont comparu ce mardi après-midi devant la justice pour une participation à un trafic de cannabis de février à octobre 2021, à Courcelles. Trois d'entre eux n'ont visiblement pas pris conscience de la gravité de leurs actes et ont décidé de se défendre seuls, comme des grands.



Évoquons tout d'abord Dario. Le jeune homme de 19 ans est suspecté par le parquet d'avoir été à la tête de l'association, en gros d'avoir occupé le rôle de dirigeant. Ce dernier conteste la circonstance d'association, mais admet avoir pu compter sur les trois autres prévenus pour faire fonctionner son trafic de cannabis. "Je reconnais avoir payé mes amis ou les avoir dépannés en marchandise parce qu'ils ont joué le rôle d'intermédiaire dans le cadre de mon trafic. Ils se chargeaient des livraisons ou ils répondaient à un appel." Malgré son jeune âge, Dario n'est pas un petit gamin qui débute dans le trafic de produits stupéfiants. Il en a même une certaine expérience et a cherché à se faire de l'argent facile en achetant 400 grammes à 2.200 euros, tous les 5-6 jours, avant de revendre sa marchandise entre 8 et 10 euros le gramme.



Le supposé dirigeant de l'association a également touché à la cocaïne, mais aussi à l'ecstasy, juste après sa première comparution devant le juge d'instruction pour son trafic de cannabis avec ses copains. Kieran, Ethan et Luca confirment bien avoir été impliqués dans le trafic de Dario. Parce qu'il avait besoin d'argent, Kieran explique avoir touché entre 10 et 20 euros par livraison. Ethan était lui fourni en marchandise, tandis que Luca appréciait gagner de l'argent à cause de ses fins de mois compliqués.



Le parquet a requis deux peines de prison contre Dario, pour le sanctionner de s'être lancé dans divers trafics. Une peine de minimum 2 ans de prison et une peine complémentaire de 18 mois de prison. Pour ses trois acolytes, c'est une peine unique de 18 mois de prison, avec un sursis, qui est sollicitée. Me Amrani, avocat de Dario, plaide un sursis en affirmant que le séjour de son client à la prison de Jamioulx lui a ouvert les yeux. Kieran, Ethan et Luca sollicitent une peine de travail. Jugement le 19 avril.