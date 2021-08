Cet hiver, la compagnie aérienne Ryanair ouvrira quatre nouvelles routes au départ de BSCA, annoncent les autorités de l'aéroport dans un communiqué ce jeudi.

Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées françaises, est principalement connue pour son côté religieux, c'est une ville de pèlerinage pour les malades et les apparitions. Mais c'est aussi une destination "nature" pour profiter notamment de la vue sur les Pyrénées depuis le pic du Midi de Bigorre (2.877m) et pour la faune et la flore du parc naturel. Deux vols aller-retour, les mercredis et dimanches, seront proposés dès le 31 octobre 2021.

Pour Suceava, au nord-ouest de la Roumanie à la frontière avec l'Ukraine, c'est une ville historique contenant de nombreux édifices et monastères décorés de fresques typiques. La ville de Suceava se trouve sur les deux rives de la rivière du même nom. Deux vols aller-retour, les lundis et vendredis, seront programmés à partir du 1er novembre 2021.

Poznań, "une des plus vieilles villes de Pologne", se trouve à l'ouest du pays. Style renaissance et avec un carillon représentant deux chèvres qui se cognent avec leurs cornes, qui attire des touristes tous les midis, la ville est un centre industriel et culturel polonais. Deux vols aller-retour, les lundis et vendredis, sont programmés pour le 1er novembre 2021.

Enfin, Tétouan, au nord du Maroc près du détroit de Gibraltar, est une ville aux influences andalouses et sa médina est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Mais trois quartiers du centre-ville sont totalement différents, avec des styles espagnols du XXe, de l'indépendance et tétouanais. Deux vols aller-retour, les lundis et vendredis, seront proposés à partir du 1er novembre 2021.

"Cette nouvelle annonce de Ryanair fait monter à 12 le nombre de routes qui seront inaugurées cet hiver. Celles-ci complètent notre offre et permettront aux voyageurs de découvrir de nouvelles villes au départ de notre aéroport. Ryanair poursuit sa croissance sur le tarmac de Brussels South Charleroi Airport et nous ne pouvons que les remercier pour la confiance accordée à l’ensemble des équipes de l’aéroport", s'est réjoui Philippe Verdonck, CEO de l'aéroport de Charleroi, dans le même communiqué.