A l'abri des regards, Comet Services opère un grand entrepôt dans le bas de Mont-sur-Marchienne. Des camions remplis de boxes "Récupel" en provenance des recyparcs notamment y arrivent plusieurs fois par jour. Ils contiennent du petit électro (machines à café, télévisions, ordinateurs, smartphones, lampes, etc.) et sont stockés sur le site en attendant d'être triés.