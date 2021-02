Ambiance Carnaval à l'Eden

À situation exceptionnelle, événement exceptionnel ! Même si l'Eden ne peut organiser la Grande Parade du Carnaval cette année, le Brûlage du Corbeau aura bien lieu en emportant avec lui les Idées Noires des Carolos. A retrouver à la TV le mardi 16 février à 18h30 sur Télésambre.

N’oubliez pas de déposer vos idées noires et pour rester dans la fête, l'Eden vous propose de découvrir les coulisses de la Grande Fabrique du Carnaval et des ateliers Parents non-admis jusqu'au 14.02.

Pas de ski ? Atteignez les sommets enneigés !

Enfilez vos chaussures de rando et partez à l’assaut de l’un des nombreux terrils carolos !

Différents parcours allant de 1.1 à 23km, sont proposés pour gravir ces collines, témoins de l’histoire minière et présentant un biotope particulier : Entre Fer, Charbon et Eau, le Terril Saint-Charles, Le Bois de Heigne, la Boucle noire, additionnelle au GR412…

Vous êtes plutôt attirés par les bois et forêts, les parcs ? Cap sur nos balades La Fontaine-qui-Bout, Le Bois du Prince, Les balades à Aiseau, Fleurus l'ancienne, Au c?ur de Gerpinnes, Le Pierpont à Bons Villers, Pont-à-Celles à travers champs, …

Cartes disponibles à la Maison du Tourisme et téléchargeables sur cm-tourisme.be

Ambiance urbaine

En citytrip à Charleroi Metropole ou touriste dans sa propre ville, partez à la découverte du Pays de Charleroi, carte à la main : Art nouveau, Art déco, street art, histoire au coeur de la cité carolo ou encore sur les traces de Magritte à Châtelet…

Plutôt envie d'apporter une touche numérique et ludique ?

L’application Totemus, disponible gratuitement, allie chasse au totem et géocaching, entre ville basse et ville haute, et partage des anecdotes autour de l'histoire, de l'architecture, du Street art, de la BD...

L’application Runnin'City, gratuite également, vous invite à découvrir Fleurus tout en bénéficiant d'un commentaire touristique dans vos écouteurs !

Vous êtes plutôt 2 roues ?

Arpentez le réseau Ravel ou suivez un des parcours de l'Office du Tourisme sur l’appli gratuite Route YOU ou encore les Points-Noeuds avec l'itinéraire"Dans les pas des Marcheurs de Sainte-Rolende" à Gerpinnes.

Profitez-en pour vous arrêter dans l’un de nos établissements labellisés Bienvenue Vélo qui offrent un accueil et des services particuliers aux cyclotouristes : le Novotel Charleroi Centre, l'Auberge de

Jeunesse, le Musée de la Photo, Le Bois du Cazier, les hébergements 76 Tour à Charleroi, La Quairelle, la Cantinière et La Haie aux Loups à Gerpinnes, les Syndicat d'initiative d'Aiseau-Presles et de Gerpinnes, Le Relais du RAVeL à Gilly ainsi qu'à la Maison du Tourisme, place Charles II.

Pas de vélo ? Rdv dans l’un de nos points de location de vélos : Le point vélo de la gare de Charleroi-Sud vous propose des vélos normaux ou à assistance électrique. Le relais du Ravel de l’ancienne gare de Gilly vous propose la location de VTC et de vélo à assistance électrique.

Un tour dans les musées ?

Entre classement à l’Unesco et plus grande collection d’Europe, on peut être fiers des musées carolos ! Flânez dans leurs collections permanentes : pour les amateurs d’art (le Musée de la Photo, le BPS22, le Musée du Verre, la Maison de la Poterie), de sciences (le Centre de Culture Scientifique), d’histoire (le Bois du Cazier, le Musée des chasseurs à pied > uniquement le samedi)…

Des animations 100% Kids sont proposées au Bois du Cazier pour découvrir l’ancien charbonnage et ses terrils autrement, des ateliers créatifs à la Poterie Dubois, des stages au Musée de la Photo et au Centre de Culture Scientifique…

De nouvelles expos temporaires vous attendent au Musée de la Photo (dès maintenant Debi Corwall et ses photos de Guantanamo, le grand atelier de Joel-Peter Witkin et Peter H. Waterschoot) ainsi qu'au BPS22 (WE d'ouverture gratuit les 20 et 21.02 :

Margaret Harrison, Ruptz, peter Davydtchenko, Merci Facteur).

Pour les musées, pensez à réserver votre place au préalable.

Faites le plein d’adrénaline !

L'Airspace Indoor Skydiving propose différentes formules de découvertes pour les enfants jusqu’à 12 ans. Le Brussels South Kartin offre, quant à lui, un casque pour toute souscription d'abonnement.

Coté hébergements ?

Envie de séjourner dans un établissement du Pays de Charleroi ? Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !

Une infrastructure hôtelière de qualité et dont certains établissements proposent, à l’occasion des vacances, des packages originaux comme le concert en livestreaming depuis l’Hôtel Charleroi Airport, point de chute idéal pour des balades-nature et des découvertes culturelles.

Pour plus d’intimité, les gîtes et chambres d'hôtes vous accueillent tant à la campagne qu’en ville !

Retrouvez toute l’offre en hébergement sur cm-tourisme.be.

Une petite faim ?

Pour combler votre estomac entre-deux visites, poussez la porte d'un des nombreux établissements HoReCa qui propose un service à emporter ou craquez pour un paquet de frites sur le pouce dans l’une des friteries du coin !