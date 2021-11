En marge de la visite d'Alexander De Croo et de Pierre-Yves Dermagne, ce mardi, les journalistes aussi ont pu visiter l'usine Sonaca de Gosselies.

Sonaca équipe par exemple la plupart des avions du monde, Airbus en premier, en "slat" et en "flap". Éléments mobiles essentiels des ailes des avions, ils servent pour le premier de bord d’attaque à l’avant (aérodynamisme), pour le second à augmenter la portance à basse vitesse à l’arrière.

C’est aussi dans l’usine de Gosselies que sont produits divers ports de trains d’atterrissage pour des avions militaires, ainsi que structures de satellites de l’armée française, par exemple.

© BELGA

Il y a près de 700 ouvriers qui travaillent dans l’usine d’assemblage, à côté de bras robotiques automatisés, pour fournir les appareils de nombreux fabricants dans le monde entier. "On couvre surtout le marché européen, mais aussi une partie du canadien, brésilien, et chinois. Même si depuis le début de la crise, le marché chinois est à l’arrêt", nous expliquait-on sur place.