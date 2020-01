Le week-end dernier, Alfredo et son demi-frère de 15 ans ont reconnu leur implication dans le double assassinat commis à quelques jours d’intervalle sur Jérôme Thiébaut et Olivier Lauwers. Le mineur échappera aux assises

Ce lundi matin, le parquet a confirmé avoir rapidement élucidé l’assassinat de Jérôme Thiébaut (en illustration), 32 ans et découvert sans vie dans son appartement à Jumet, le 17 décembre dernier. Le trentenaire a été découvert avec des blessures par balle sur le corps. Quelques jours plus tard, Olivier Lauwers, 47 ans, est découvert sans vie, une balle dans la tête à son domicile à la rue de Trazegnies à Courcelles. Là aussi, le mode opératoire est similaire au décès de Jérôme Thiébaut mais aucun lien n’a été établi au départ entre les deux affaires. La thèse du suicide était envisagée, tout comme une possible expédition punitive vu le modus operandi.

De l’aveu même du parquet de Charleroi, les deux enquêtes ont débuté avec plusieurs zones nébuleuses. Le travail de la police judiciaire fédérale s’annonçait particulièrement compliqué. Mais des menaces allaient accélérer les deux dossiers, jusqu’à leurs élucidations. Alfredo, interpellé pour avoir menacé un autre suspect dans les deux dossiers, a avoué samedi avoir assassiné Jérôme et Olivier, pour une histoire de dettes liée à un trafic de cannabis. Son demi-frère, âgé de 15 ans seulement et qui à l’habitude d’accompagner son frangin partout, a reconnu sa présence sur les deux assassinats.

Mineur et donc pas jugé devant la cour d'assises

Comment le mineur va être jugé ? D’après Sandrine Vairon, procureur de division de Charleroi, le garçon de 15 ans ne peut pas faire l’objet d’une mesure de désaississement et sera donc jugé par un tribunal de la jeunesse.

Le jeune inculpé a été placé en IPPJ pour 30 jours, renouvelable. "Son placement peut être prolongé en théorie jusqu’à ses 20 ans", signale le parquet.

L'adulte n'y échappera pas

Alfredo, le frère de 26 ans, lui n’échappera pas à la cour d’assises. Les deux inculpés ne semblent pas faire partie du grand banditisme : "Leur famille est particulièrement bien connue, mais le mineur était signalé comme en danger et son frère est connu pour des histoires de stupéfiants, avant de glisser vers une extrême violence."

Il faudra, par contre, sans doute attendre plusieurs mois et années avant de voir Alfredo comparaître aux assises pour les deux assassinats.