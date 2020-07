En attendant que le projet de futur quartier à destination, notamment, des seniors naisse face au stade sur le boulevard Zoé Drion, ce qui est toujours en réflexion, le CPAS de Charleroi avait eu l’idée d’y implanter une activité maraîchère participative. Et les yeux attentifs des Carolos ne s’y sont pas trompés : sur le site de l’ancien hôpital civil, déconstruit en 2017, il y a bel et bien des sacs géotextiles et des bacs en bois qui ont été installés : ce sera "Le Potager de Zoé", pour planter des légumes et des aromates sur cet îlot inoccupé de la ville haute.

À terme, 390 sacs et 21 bacs y seront (...)