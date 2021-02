L'annonce de la SNCB de fermer les guichets de 44 gares a fait bondir aussi bien les navetteurs que les autorités locales. Dans la région, ce sont les gares de Châtelet, Luttre et Marchienne-au-Pont.

A Courcelles, à la gare de Courcelles-Motte, les guichets ne sont déjà plus accessibles au public et l'état des bâtiments se détériore de jour en jour. La gare, située à une des entrées principales de la ville, pourrait, selon la députée-bourgmestre Caroline Taquin, voir son affectation redéfinie. A ce titre, elle a interpellé le Ministre en lui faisant part de l'état désastreux dans lequel la gare de Courcelles Motte se trouve. Il s'agit là "d'un manque d'entretien et de respect pour les voyageurs et les riverains." Complètement abandonnée, la Commune de Courcelles s’est résolue à sceller un bail emphytéotique avec la SNCB.

© NGOM

Parmi les nouvelles fonctions avancées par le ministre de la Mobilité pour continuer à faire vivre les gares, il y a l'utilisation des locaux pour accueillir des associations de locales ou créer des centres d'activités socio-culturelles pour animer la vie des quartiers. Courcelles n'a pas attendu d'entendre les propositions du ministre pour lancer la réflexion de la revalorisation des bâtiments laissés sans activités. "Nous avons déjà pris des contacts avec la SNCB car depuis des années on se retrouve avec un chancre à Courcelles-Motte. Ce lieu est devenu une zone noire dans Courcelles alors qu'il y a encore des navetteurs qui y prennent le train. Nous avons des propositions à faire. Nous souhaitons y faire un accueil client et utiliser le bâtiment pour y accueillir des acteurs du monde associatif."

Suite à plusieurs rencontres avec la SNCB, la commune a obtenu un bail emphytéotique. Un canon a été fixé à 3.600 euros par an à payer à la société des chemins de fer. "Parallèlement à cet accord, nous recevons également 30.000 pour rénover l'accueil voyageur mais nous devons également rénover tout le reste du bâtiment."

Dans l'accord, la commune assure la présence physique, l'ouverture et la fermeture de cet accueil voyageurs ainsi que l'entretien du bâtiment.

© NGOM

Si les travaux de l'accueil voyageurs n'ont pas encore commencés c'est parce qu'ils sont inclus dans le nouveau projet. "Nous avons réalisé un projet global de rénovations des bâtiments dans lequel est inclus la rénovation propre de l'accueil. Il fallait que nous ayons une vue d'ensemble du projet pour effectuer un phasage des travaux. La rénovation de l'accueil doit se faire dans les mois à venir, le reste sera phasé. Pour l'instant le montant total des travaux est estimé à 700.000 euros."

Même si Caroline Taquin trouve louable l'intention du ministre de donner d'autres affectations aux gares, il reste la question du financement. "Quand on connaît le coût des travaux il serait bien que la SNCB mette la main à la poche pour soutenir les communes en charge des travaux. Elles n'ont pas toutes les fonds nécessaires. Dans notre cas, nous avons une aide de 30.000 euros pour l'accueil uniquement et le montant total des travaux d'un bâtiment que nous ne faisons que louer est de 700.000 euros. L'intervention est presque dérisoire pour un bâtiment qui ne nous appartient pas," et l'élue courcelloise d'ajouter "Combien de gare de la Motte on pourrait rénover avec l'argent injecté dans la gare de Mons ?"

La gare de Gouy-lez-Piéton est aussi dans un triste état. Pour s'enquérir de son avenir, la députée-bourgmestre a également interpellé le ministre à ce sujet. Prochainement des travaux doivent y être effectués et certaines parties détruites.

Pour Caroline Taquin, outre l'aspect social du projet de reconversion des gares, il faut avancer sur les questions financières car les changements sont susceptibles d'impacter les finances des communes. Si le volet financier apparaît au premier plan, l'élue courcelloise se pose aussi des questions sur la politique d'emploi de la SNCB ainsi que sa logique pour affronter les défis climatiques.