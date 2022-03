"C’est honteux d’abandonner un chien comme ça !" Tels sont les mots forts des responsables de la SPA.

Ce jeudi, des promeneurs ont fait une triste découverte à proximité du Ravel à Gosselies. Un américan staff a été découvert attaché à un arbre. A côté de lui, quelques croquettes et de l’eau dans une bouteille découpée. Une fois découvert, la société protectrice des animaux de Charleroi a été prévenue et le chien a pu y être conduit. Sur place, c’est l’indignation tant le procédé est inhumain. "Le chien est dans un triste état, il est complètement apeuré. On voit clairement qu'il a déjà beaucoup souffert. On n’abandonne pas son animal comme ça. Il était tout à fait possible de venir chez nous pour nous le laisser," explique Nathalie Van Namen du refuge carolo pour animaux.

En l’absence de tout équipement d’identification impossible de retrouver son propriétaire, on sait seulement qu’il s’agit d’un américan staff âgé d’un an. "Hélas, sans une puce d’identification nous ne pouvons pas retrouver le maître du chien qui l’a abandonné. Heureusement que le temps était clément et que quelqu’un passait par là. Sans cela, le chien aurait très bien pu mourir."

Outre le lâche abandon du chien, ce sont les largesses que prennent certains propriétaires qui interpellent. "Depuis 1998 il est obligatoire de mettre une puce à son chien. Ne pas le faire est contre la loi et peu être sanctionné."

La responsable de la SPA n’y va pas par quatre chemins pour mettre en garde les contrevenants. "Si nous arrivons à retrouver ceux qui ont abandonné le chien, il est clair que nous porterons plainte. Cette personne est passible d’une amende et le permis peut être retiré. Pour l’instant nous devrons prendre soin de ce chien et le faire suivre par notre comportementaliste tant l’animal à peur de l’homme ensuite nous pourrons seulement le proposer à l’adoption"

Même si de tels faits sont rares, l’arrivée des beaux jours laisse craindre une augmentation des abandons d’animaux.