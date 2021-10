La Quinzaine des assuétudes vit sa première édition du 8 au 22 octobre. Le programme s’annonce chargé.

Quinze jours pour aborder un maximum de facettes de la problématique des assuétudes et, si possible, déjà dégager des pistes de solution durable? C’est le défi que compte relever le CPAS de Charleroi, avec un nombre important de partenaires, dont la Mado, l’ASBL Trempoline, l’AMO Point Jaune, le Centre local de promotion de la santé, le service PSE de Châtelet ou encore le Réseau (santé mentale pour enfants et adolescents.