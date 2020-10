A partir de ce jeudi, il n'y a plus d’entraînements de basket au BC Ransart pour les plus de 12 ans.

Cette décision clôture une semaine riche en rebondissements pour Sélim Ben Aissia. L'ancien directeur technique du club carolo possède une vision globale du sujet étant donné ses multiples casquettes. A la fois employé à la fédération de basket AWBB, il est aussi coach et joueur à Ransart.

La décision de stopper toutes les activités sportives en intérieur n'a clairement pas été facile à prendre et il a également fallu gérer les faits accomplis. "Que ce soit à la fédération, au club ou en tant que pratiquant, on est abasourdi et marqué par la décision. Je comprends que des personnes puissent penser que la fédération est en tord ou prend les choses à la légère. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut savoir que le premier rôle de la fédération est d'organiser les compétitions et coordonner les choses afin que tout le monde puisse jouer ses matches."