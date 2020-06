Christophe Mégali, un Ransartois de 38 ans est dans les starting-blocks.C’est la dernière ligne droite avant l’ouverture de Back to Vrak, un commerce bio et raisonné de produits en vrac. Après un long moment de réflexion et des démarches, il s’apprête à ouvrir ce 19 juin.

Cet assistant social de formation a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure.