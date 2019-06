Michaël M. s'en était violemment pris sur son ex-compagne mais il assumait ses responsabilités. Il obtient une suspension probatoire du prononcé.





À Ransart, le 16 février 2018, l'homme âgé de 41 ans voyait noir en apprenant que son ex-compagne, et mère de ses trois enfants, le trompait. Fou de rage, il débarquait chez ses voisins où se trouvait sa femme pour avoir des explications, qui se transformait rapidement en un déchaînement de violence. L'homme distribuait des coups de pied et de poing à sa femme. Le voisin était intervenu pour mettre fin aux coups reçus par la victime, qui s'en sortait avec une commotion cérébrale. Devant le tribunal, l'homme reconnaissait avoir pété les plombs et faisait preuve d'une prise de conscience : "Le ministère public ne s'opposait pas à une mesure probatoire. Malgré l'absence d'antécédents judiciaire, la violence de la scène interpellait fortement la substitute : "Se défendant seul, le prévenu sollicitait un suivi individuel et signalait être séparé de la victime depuis plus d'un an. Ce vendredi, le tribunal a octroyé la suspension probatoire du prononcé, soulignant sa prise de conscience face au caractère inacceptable de son comportement. Michaël devra être suivi afin de gérer sa violence.