Quand Raphaël se présente devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi, il semble être confiant. D’ailleurs, le trentenaire n’a pas pris d’avocat. Quand le juge Schretter lui demande s’il souhaite reporter le dossier pour prendre un avocat, Raphaël demande ce qu’il risque réellement.

Le tribunal lui précise que, selon le Code pénal, il peut être condamné à une peine de 6 mois à 5 ans de prison pour avoir, verbalement, proféré des menaces sur Emmanuelle, son ex-épouse. Le prévenu ne conteste pas avoir dit à Emmanuelle « ferme ta g***e, sale p***, j’ai un 9mm ». Raphaël ne semble pas être effrayé par la peine prévue par le Code pénal et signale vouloir « tenter le coup, seul, sans avocat ».

Derrière cette scène, Raphaël précise qu’il existe un contexte particulier. « Nous étions en pleine séparation et elle me réclamait de l’argent alors que je n’avais plus à subvenir à ses besoins vu qu’on était séparé et qu’elle avait un nouveau compagnon. »

Le substitut Bouilliez requiert une mesure de faveur contre Raphaël. Ce dernier n’a aucun antécédent judiciaire et depuis les faits, aucun dossier n’est apparu sur les bureaux du parquet de Charleroi. Le ministère public insiste sur l’importance de ne plus réagir de cette manière-là. « Aujourd’hui, la situation est plus calme entre elle et moi. Mais à chaque fois, c’est elle qui me provoque et je réagis bêtement. Je dois être plus malin », analyse Raphaël. Une suspension simple du prononcé est proposée à Raphaël, qui marque son accord pour cette mesure de faveur.

Jugement pour le 4 novembre.