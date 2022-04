Condamné à 30 mois de prison, Dogan avait formé opposition au jugement en espérant s'en sortir avec une condamnation plus légère. Malgré ces contestations, ce dernier a bien commis une rébellion et des coups et blessures sur des policiers à Farciennes, le 21 octobre 2019. Si les agents ont été amenés à intervenir sur place, c'est à cause d'un accident impliquant un chauffeur de camion.

"Il faisait une manœuvre à ce moment-là et il était proche de la voiture se trouvant derrière son camion. Je lui ai fait la remarque et il a fait mine de venir vers moi. Je pensais qu'il allait m'agresser alors je l'ai frappé en premier", avait admis l'opposant. Juste après, les deux policiers ont été contraints de faire usage de la force pour maîtriser Dogan, nerveux et qui s'approchait d'eux.



Dogan, lui, prétendait avoir été serré à la gorge par l'un des policiers et avoir reçu des coups avant de chuter au sol. L'un des policiers, victime d'une chute au sol, a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois !



Alors que le parquet avait requis une peine de prison avec sursis, Dogan s'en sort avec la mesure de faveur qu'il avait plaidé : une peine de travail de 160 heures. Si cette peine n'est pas exécutée ou pas exécutée dans son entièreté, une peine de 2 ans de prison attend le jeune homme.